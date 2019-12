V živo: nora predstava Luke Dončića v Mehiki! #video SiOL.net Slovenski košarkarski as Luka Dončić (Dallas) v Mehiki navdušuje na dvoboju lige NBA proti Detroitu. Mavericks po treh četrtinah vodijo s 95:85, Dončić pa je prispeval že 34 točk, 12 skokov in 8 asistenc! Zelo vroč je tudi njegov soigralec Seth Curry (23 točk, met za tri 5/7), pri tekmecih pa izstopata Andre Drummond (22 točk - 10/14 za dve) in Derrick Rose (16). Denver Nuggets Vlatka Čančarja se ...

Sorodno



Oglasi