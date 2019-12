Izjemno: trojni dvojček Dončića za 17. zmago Dallasa 24ur.com Dallas Mavericksi so v Mehiki na posebni tekmi ugnali Detroit Pistonse. Najboljši košarkar teličkov je bil znova Luka Dončić, ki je vpisal izjemno statistiko – 41 točk, 12 skokov in 11 asistenc. Na koncu je bilo 122:111. Dallas je sedaj pri 17 zmagah in le sedmih porazih.

