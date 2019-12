Po novicah o trgovinskem dogovoru med ZDA in Kitajsko dražja tudi nafta Dnevnik Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju dodatno zvišale in se nahajajo blizu najvišjih ravni v zadnjih treh mesecih. Analitiki rast pripisujejo poročilom medijev, da so se ZDA in Kitajska uskladile o besedilu delnega trgovinskega dogovora.

Sorodno





Oglasi