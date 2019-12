Trump: ZDA in Kitajska dosegle delni trgovinski dogovor SiOL.net Ameriški predsednik Donald Trump je oznanil, da so ZDA in Kitajska dosegle delni trgovinski dogovor, zato uvedbe novih carin, ki so jih ZDA za Kitajsko nameravale uvesti v nedeljo, ne bo. Kot je zapisal Trump, je dogovor prve faze "zelo obširen" in "izjemen". Velesili sta tako korak bliže končanju trgovinske vojne, ki jo bijeta že leto in pol.

