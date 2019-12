Tradicionalna tajska masaža na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine Dnevnik Tradicionalna tajska masaža se je uvrstila na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Masaža, ki izhaja iz Indije in jo že več stoletij izvajajo na Tajskem, je postala priljubljena v 60. letih minulega stoletja, ko so se po vsem svetu razširile...

