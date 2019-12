Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je karneval v belgijskem mestu Aalst danes umaknila s seznama svetovne kulturne dediščine. Kot so pojasnili, so odločitev sprejeli, ker je bil karneval stalna tarča očitkov zaradi rasizma in antisemitizma.



