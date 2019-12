90 let Christopherja Plummerja, "aristokratskega vdovca Georgea von Trappa" RTV Slovenija "Mislil sem si: 'Če bom dopolnil 35, bo v redu', nato sem pri 40. postal prestrašen, zdaj jih imam 81 in sem prestrašen na smrt," je pred devetimi leti dejal igralec Christopher Plummer, ki je danes dopolnil okroglih 90 let.

Sorodno



Oglasi