Christopher Plummer, igralec iz filma Moje pesmi moje sanje, dopolnil 90 let Govori.se Svoj 90. rojstni dan praznuje kanadski igralec Christopher Plummer. Kljub bogati igralski karieri in številnim filmskim, televizijskim in gledališkim vlogam je najbolj poznan po vlogi aristokratskega vdovca Georga von Trappa v glasbenem filmu Moje pesmi, moje sanje iz leta 1965, v katerem je zaigral skupaj z Julie Andrews.

