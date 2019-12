V slovenskih medijih se je razkrilo še eno zločinsko dejanje komunističnega režima v prejšnji državi. V enopartijski Jugoslaviji je iz porodnišnic izginilo od šest do deset tisoč otrok . Staršem so povedali, da so umrli, a so jih prodali v tujino. V kriminalni združbi so sodelovali tako centri za socialno delo kot bolnišnice. Predstavljamo kruti življenjski usodi oseb iz Kopra in Prištine. ...