Potem, ko smo nedavno poročali o tem, kako je v enopartijski Jugoslaviji iz porodnišnic izginilo kar od šest do deset tisoč otrok, se človek ob nesrečni zgodbi pevke in pisateljice knjig za otroke Melite Osojnik težko znebi grenkega priokusa. V okviru zločinskega dejanja, ki ga je komunistični režim izvajal v prejšnji skupni državi Jugoslaviji, so namreč staršem preprosto povedali, kako naj bi nji ...