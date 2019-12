ANIMACIJA: Sneži po vsej državi, burja gradi snežne zamete 24ur.com Snežne padavine so že dopoldne zajele zahodno in osrednjo Slovenijo ter se do večera razširile čez vso državo. Močno sneženje naj bi vztajalo do polnoči. Na Primorskem piha zmerna do močna burja, posamezni sunki na izpostavljenih mestih lahko presežejo 100 km/h. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo burja ob sneženju gradila snežne zamete.

