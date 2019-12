Lennonova znamenita okrogla sončna očala prodana za 137.500 funtov Primorske novice Avkcijska hiša Sotheby's je na petkovi dražbi v Londonu za okrogla očala, ki so bila last glasbenika Johna Lennona, iztržila 137.500 britanskih funtov. Poškodovana očala z zelenimi stekelci je nekdanji član The Beatles pustil na zadnjem sedežu mercedesa, ki ga je vozil Alan Herring, tedanji osebni voznik Georga Harrisona in Ringa Starra.

