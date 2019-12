Razočaranje na podnebni konferenci: 'Raje gledamo nazaj kot naprej' 24ur.com Na podnebni konferenci v Madridu, ki bi se morala zaključiti že v petek, a se je zavlekla v podaljške, trenutno vlada predvsem razočaranje. Kljub temu, da so se predstavniki držav pogajali celo noč, namreč še ni prišlo do zbližanja o tem, kako se boriti proti globalnemu segrevanju in njegovim posledicam.

