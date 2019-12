Minister Zajc: Podnebna konferenca v Madridu je »pričakovano razočaranje« Energetika.NET Podnebna konferenca ZN, ki se je v nedeljo v Madridu končala z dvodnevno zamudo, je pričakovano razočaranje, je ocenil minister za okolje in prostor Simon Zajc. Na konferenci je bil dosežen kompromisni dogovor o sklepni izjavi, da si bodo države prihodnje leto »prizadevale« za zaostritev podnebnih ciljev do leta 2030. Medtem pa so odločanje o knjigi pravil za izvajanje pariškega sporazuma, kar je bil glavni cilj letošnje konference, prestavili na leto 2020.

