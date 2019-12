Letošnji november drugi najbolj topel v zadnjih 140 letih 24ur.com Tudi letošnja jesen in leto sta zaenkrat druga najbolj topla od začetka meritev, je razvidno iz poročila znanstvenikov Ameriške agencije za oceane in ozračje (NOAA). Izjemno visoke temperature so zabeležili na obeh delih sveta, saj je ledena površina tako na Arktiki kot Antarktiki padla na rekordno nizko raven, huje je bilo le še novembra 2016.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Goran Dragić

Janez Janša

Zoran Janković