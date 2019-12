Uspešnejši kot bo zeleni dogovor, manj bo kriz Primorske novice Slovenija je prva država članica, ki jo je obiskal v komisarski vlogi. To je sporočilo, da ne pozablja, od kod prihaja, je ob robu obiska v Ljubljani izpostavil Janez Lenarčič. V ospredju pogovorov, ki jih je imel s predsedniki vlade, parlamenta in države, je bil zeleni dogovor. Z njim naj bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina.

Sorodno























Oglasi