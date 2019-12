Svetovni sprejem Luči miru iz Betlehema je bil v soboto, 14. decembra, na Dunaju. Tudi letos so odpravo Luči miru iz Betlehema sestavljali člani Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Združenja bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov, Slovenske zamejske skavtske organizacije in Zveze tabornikov Slovenije. preberite več » ...