#video Anže Kopitar z dvema goloma prehitel Wayna Gretzkyja Dnevnik Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v ligi NHL prehitel legendarnega Kanadčana Wayna Gretzkyja. Na gostovanju pri Detroit Red Wings je dosegel dva zadetka in svoje moštvo Los Angeles Kings popeljal do zmage s 4:2, s čimer je zbral 919 točk v...

Sorodno

















Oglasi