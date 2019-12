Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sta v prostorih Policijske akademiji v Tacnu včeraj podelila medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost. Med 26 policisti in 13 občani sta medalji prejeli tudi policist Rok Majer iz Loške vasi in občan Marko Maležič iz Ribnice. preberite več » ...