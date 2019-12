Medaljo za požrtvovalnost dobila tudi pomorska policista Marko Jakac in Marko Kočar Primorske novice Notranji minister Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar sta včeraj na policijski akademiji v Tacnu 26 policistom in 13 občanom podelila medalje za hrabrost in požrtvovalnost. Prejela sta jo tudi pomorska policista Marko Jakac in Marko Kočar.

