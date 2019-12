Zadovoljna Šarec in Brnabićeva ocenila, da so odnosi med državama na najvišji možni ravni Delo Rezultat srečanja slovenske in srbske vlade je podpis protokola o medsebojnem sodelovanju pri zagotavljanju notranje varnosti v policiji in memoranduma o tehničnem sodelovanju na področju kmetijstva.

Sorodno

Oglasi