Po pravni nasvet na občino in v krajevne skupnosti Primorske novice V četrtek bo mogoče brezplačni pravni nasvet dobiti v nekaterih krajevnih uradih na koprskem podeželju, pa tudi na krajevni skupnosti v Portorožu in v novogoriški mestni hiši. Odvetniki se želijo ob svojem prazniku še bolj približati tistim, ki si zaradi socialne stiske ne morejo privoščiti njihove pomoči in morda ne bi nikoli prestopili praga njihovih pisarn.

