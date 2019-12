Pri odvetnikih danes brezplačna pravna pomoč #video SiOL.net Odvetniška zbornica Slovenije je danes znova pripravila dan odvetniške pravne pomoči pro bono. S tem so odvetniki državljanom že deveto leto zapored ponudili brezplačno pravno pomoč, in to bodisi v pisarni bodisi po telefonu, zainteresirani pa so se morali predhodno najaviti. Častni pokrovitelj tega dogodka je predsednik republike Borut Pahor.

