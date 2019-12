Škandalozno dogajanje v DZ: Sramotno zasliševanje in poniževanje vseh koroških Slovencev in zamejcev topnews.si Da ne bo pomote, to, da je kandidatka za kohezijsko ministrico Mlinarjeva ostala brez podpore matičnih odborov DZ za EU in gospodarstvo, je vprašanje, v katerega se na tem mestu nima smisla spuščati. To je pač stvar političnega okusa in o okusih, posebej političnih, nima smisla razpravljati. Zato se v strokovni in politični del zaslišanja […]

Sorodno







































Oglasi