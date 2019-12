Tako bo Telekom Slovenije svojim naročnikom polepšal praznike SiOL.net Telekom Slovenije svojim naročnikom od danes do 18. januarja omogoča brezplačno spremljanje programov in vsebin na zahtevo, vključenih v programsko opcijo HBO. Ogledajo si lahko več kot 800 največjih filmskih uspešnic in spremljajo več kot 200 serij.

