Praznični mesec pri Telekomu Slovenije: programi HBO in vsebine na zahtevo HBO GO na voljo brezplačn Računalniške novice Telekom Slovenije svojim naročnikom paketov, ki vsebujejo televizijo, med 18. decembrom in 18. januarjem omogoča brezplačno spremljanje programov in vsebin na zahtevo, vključenih v programsko opcijo HBO (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax2 in videoteko HBO z vsebinami na zahtevo HBO OD in HBO GO)....

Sorodno Oglasi Omenjeni Telekom Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Alenka Bratušek

Luka Dončić

Marjan Šarec

Goran Dragić

Zmago Jelinčič Plemeniti