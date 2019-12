Sindikat zaposlenih v Termah Maribor napovedal stavko Lokalec.si Sindikat zaposlenih v Termah Maribor je napovedal stavko med božično-novoletnimi prazniki. Stavkati bodo začeli 24. decembra, in sicer tisti delavci, ki so jih pred kratkim prezaposlili v družbo HBP. Sindikat sicer deluje v sklopu Sindikata delavcev gostinstva in turizma. Predsednik sindikata Kristijan Lasbaher je povedal, da od vodstva družbe, ki je v lasti ruskega kapitala, […]

