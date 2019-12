Za vodstvo Term Maribor stavka nepotrebna in neutemeljena SiOL.net Vodstvo Term Maribor in njene hčerinske družbe HBP se je danes vendarle odzvalo na v torek napovedano stavko zaposlenih v mariborski hotelski družbi. Po njihovem mnenju je s strani sindikata napovedana stavka nepotrebna in neutemeljena, zato so zaposlene pozvali, da jo prekličejo, saj si gostje v prazničnem času zaslužijo visoko raven storitev.

