Kamničanke po drami in zlatem nizu do napredovanja Sportal Danes so na sporedu tudi povratna srečanja 1/16 finala pokala challenge v ženski konkurenci. Odbojkarice Calcita Volleyja so v Kladnem z 1:3 (20, -16, -20, -20) izgubile proti Olympu iz Prage, a nato s 15:11 dobile zlati niz in se uvrstile v osmino finala. Šempetranke po domačem porazu v Avstriji slaviti s 3:0 ali 3:1 ter dobiti še zlati niz. Napredovanje z romunsko Stiinto lovi tudi slovenska reprezentantka Tina Grudina.

