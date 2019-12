Krkaši prek Radeč do osmine finala pokala Slovenije Lokalno.si Članska ekipa MRK Krka je v Radečah odigrala tekmo 1/16 finala pokala Slovenije in gostitelje, ekipo Rokometnega kluba Radeče Papir Nova premagala s 32:25 (17:13). Krkaši so si z zmago tako zasluženo priigrali vstopnico v osmino finala pokala Slovenije. preberite več »

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Alenka Bratušek

Marjan Šarec

Goran Dragić

Borut Pahor