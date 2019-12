Z letom 2021 višja starševska nadomestila, a ne za vse 24ur.com Državni zbor je z 51 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ta dviguje najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila ter starševski dodatek na 402 evra. To bo veljalo za starše otrok, ki bodo rojeni po 1. januarju 2021.

