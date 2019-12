Dom na Markovcu bo prevzel enoto v Olmu Primorske novice Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podpira združitev pod eno upravljalsko streho koprske enote Doma upokojencev Ptuj v Olmu in Obalnega doma upokojencev Koper na Markovcu. V obeh domovih so prepričani, da bo imela pripojitev številne pozitivne učinke, zato nestrpno čakajo ...

Sorodno





















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Janja Garnbret

Tim Gajser

Ilka Štuhec