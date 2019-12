Ob zaključku letošnje akcije Ljudje odprtih rok, ki jo že šestindvajsetič zapored prireja revija Naša žena/Ženska s podporo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je v sredo, 18. decembra 2019, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola prejela zahvalno listino za dobra, plemenita in človekoljubna dejanja. Na svečani slovesnosti, ki je potekala v Narodni galeriji v ...