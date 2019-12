Namigi prireditev: Božični koncert Filharmonikov, Mahlzeit in Fulvio Grisoni Delo Na tradicionalnem glasbenem božiču bo Zboru in Orkestru Slovenske filharmonije dirigiral Philipp von Steinaecker, v Stari elektrarni premiera glasbeno-performativnega dogodka, v AS Galeriji pa otvoritev fotografske razstave Fulvia Grisonija.

