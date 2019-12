Tradicionalni božični koncert: v Filharmoniji zazvenelo Veselje svetu RTV Slovenija Slovensko filharmonijo danes preveva tradicionalni božični koncert. Zbor in orkester prepletata slovite mojstrovine velikih ustvarjalcev od baroka do danes, in sicer pod taktirko nemškega dirigenta Philippa von Steinaeckerja.

