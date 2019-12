#video Med el clasicom spopadi med protestniki in policijo Dnevnik Med nogometno Barcelone in Real Madrida so v sredo pred stadionom Camp Nou v katalonski prestolnici potekali protesti zagovornikov neodvisnosti Katalonije, pri čemer so izbruhnili tudi spopadi med zamaskiranimi protestniki in policijo. Lažje...

