Incident z el clasica, ki ga niste videli v televizijskem prenosu #video Sportal Sredin el clasico v Barceloni je bil naposled, s 56-dnevno zamudo, odigran in prvič po 17 letih ponudil razplet brez zadetkov, pa tudi incidente pred in po tekmi, v katerih jih je skupilo 60 ljudi. Ne samo to, eden se je zgodil tudi med tekmo, ki je bila zaradi tega za kratek čas prekinjena. Čeprav se je dogajalo na zelenici, ga v televizijskem prenosu niste mogli videti.

