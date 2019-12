Pohlepnost nima meja: skoraj izigrala policiste in oškodovala zavarovalnico SiOL.net Na Obali so policisti obravnavali nov poskus zavarovalniške goljufije. Voznik mopeda in voznica avtomobila, ki sta bila udeležena v prometni nesreči, sta namreč omenjeno nesrečo poskusila prikazati in prijaviti kot nesrečo, v kateri sta bila udeležena pešec in pobegli voznik avtomobila. Njuno namero so k sreči še pravočasno spregledali kriminalisti.

