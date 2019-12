Ilka Štuhec sedma na treningu v Val d’Iseru Lokalec.si Svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je na prvem treningu smuka v Val’d Iseru dosegla sedmi čas in pokazala, da ji gre po slabših nastopih v Lake Louisu in St. Moritzu bolje. Mariborčanka, edina slovenska predstavnica v smukih, je za najhitrejšo, Avstrijko Ramono Siebenhofer, zaostala 58 stotink sekunde. Sicer so na treningu kraljevale Avstrijke, ki […]

