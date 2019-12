Nič ne bo, Ilka in tekmice ostale brez smuka Sportal V Val d'Iseru bi se moral ob 10.30 začeti ženski smuk za svetovni pokal, a so ga organizatorji zaradi novozapadlega snega dvakrat prestavili, okoli 11.30 pa sprejeli odločitev o odpovedi tekme. Vreme jo je zagodlo tudi smukačem, ki so ostali brez tekme v Val Gardeni.

Sorodno



























































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Ilka Štuhec

Žan Kranjec

Štefan Hadalin