Kam sežejo slovenski standardi: kreativno računovodstvo v Gorenju in povezave z Jamnikovo družino ni Nova24TV Zanimalo nas je, ali bosta državna Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Slovenski državni holding (SDH), prva ima 12,93-odstotni delež, drugi pa 11,50-odstotni, na ponedeljkovi izredni skupščini podprla imenovanje Franca (Franja) Bobinca za nadzornika Cinkarne Celje. Da so v takrat še državnem Gorenju pod Bobincem s kreativnim računovodstvom prikazovali boljše rezultate od realnih, je […]

Sorodno























Oglasi