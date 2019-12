Ostra izmenjava besed med Bratuškovo in Štefanecem, drug od drugega pričakujeta odstop 24ur.com V oddaji 24UR ZVEČER so soočili infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek in predsednika KPK Borisa Štefaneca, po tem, ko so z upravno odločbo potrdili, da je bila Bratuškova na razvpiti seji vlade julija 2014, ko je sama sebe predlagala za evropsko komisarko, v nasprotju interesov. Izmenjala sta si kar nekaj ostrih besed in drug drugega pozvala k odstopu.

