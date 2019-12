V BiH prispelo sedem nekdanjih pripadnikov IS z družinami 24ur.com Po več mesecih intenzivnega usklajevanja je v BiH prispelo sedem nekdanjih pripadnikov IS, ki jih je Sirija deportirala. Z njimi je na letališče prispelo še šest žensk in 12 otrok. Dva osumljenca so zaradi kriminalistične preiskave prevzeli pripadniki SIPA, pet osumljencev pa čaka zaslišanje.

