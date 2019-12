ZDA so se zahvalile BiH za repatriacijo domnevnih borcev IS 24ur.com Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se je v imenu ZDA zahvalil bosanskim oblastem, potem ko so te nedavno sprejele sedem nekdanjih pripadnikov Islamske države. Z njimi je na letališče prispelo še šest žensk in 12 otrok.

