Antetokounmpo na dvoboju najboljših ekip lige vodil Buckse do zmage RTV Slovenija Košarkarji Milwaukeeja so dobili težko pričakovani obračun z Lakersi. Na domačem parketu so v dvoboju vodilnih ekip Lige NBA, ki sta medsebojni dvoboj pričakali z enakim izkupičkom, slavili s 111:104.

