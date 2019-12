Božički s strehe k otrokom v ljubljanski pediatrični kliniki #foto #video SiOL.net Kar 12 božičkov se bo danes spustilo s strehe ljubljanske pediatrične klinike. A to ne pomeni, da dobri mož letos otrok ne bo obdaroval. S strehe se bodo namreč spustili izkušeni jamarji, ki take spuste obvladajo. Preoblečeni v božičke bodo trkali na okna bolniških sob, nato pa bodo otroke obdarovali in jim tako skušali nekoliko polepšati praznike.

