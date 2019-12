Božički popestrili dan otrokom v UKC Ljubljana in jim razdelili 150 daril 24ur.com Božički so se tudi letos spustili s strehe pediatrične klinike UKC Ljubljana, trkali otrokom na bolnišnična okna in zganjali vragolije. Nato so se odpravili po oddelkih in jih obdarili. Otrokom, ki nimajo te sreče, da bi predpraznične dni preživeli doma, so skupaj z njimi dan polepšali tudi nekateri znani Slovenci.

