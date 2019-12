Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, stoji tudi ljubljanska obvoznica 24ur.com Zaradi zastoja na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za več kot pol ure. Zastoji so na celotni južni ljubljanski obvoznici, na severni obvoznici proti razcepu Zadobrova, na zahodni obvoznici proti razcepu Kozarje ter na regionalni cesti skozi Vrhniko in pred Brezovico proti Ljubljani.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Zmago Jelinčič Plemeniti

Janez Janša

Luka Dončić

Marjan Šarec

Alenka Bratušek