Tragedija na “Primorki”: V nesreči s smrtnim izidom udeleženo vozilo Slovenske vojske Nova24TV Na primorski avtocesti med Postojno in Senožečami v smeri Kopra poročajo o hudi prometni nesreči. Umrla je ena oseba, več pa je bilo poškodovanih. V nesreči, zaradi katere je bila avtocesta nekaj časa zaprta, je bilo po navedbah Ministrstva za obrambo udeleženo tudi vozilo Slovenske vojske. Iz policijske postaje Koper so sporočili, da so bili […]

Sorodno





























































Oglasi Omenjeni Celje

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Anže Lanišek

Andrej Šiško

Luka Dončić