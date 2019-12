Na primorski avtocesti trčila štiri osebna vozila in dva tovornjaka 24ur.com V prometni nesreči na primorski avtocesti, med Logom in Vrhniko, so bila udeležena štiri osebna vozila in dva tovornjaka. Pet oseb se je lažje poškodovalo, so sporočili ljubljanski policisti. Vzrok za nesrečo še ni znan.

